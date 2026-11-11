Milano, 14 maranza in carcere: rapine e furti nelle stazioni del treno e della Metropolitana

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A Milano la Polizia di Stato ha arrestato in via cautelare e portato in carcere per 14 giovani, indagati per rapine e furti nei luoghi del trasporto pubblico. Le contestazioni riguardano otto rapine, un furto con strappo e ricettazione, per fatti avvenuti tra agosto 2025 e giugno 2026. Si tratta di rapine avvenute in metropolitana e nei pressi delle stazioni. In carcere ci sono un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani, tutti di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Un altro giovane tunisino di 20 anni è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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🚔 Le indagini tra metro, stazioni e mezzi pubblici

Le rapine sono state commesse in diverse zone di Milano: due tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto, due alla fermata MM Zara, e poi a Gerusalemme, Porta Venezia, piazzale Buonarroti, alla stazione FNM Domodossola, in piazza XXIV Maggio e in via Torino. Due rapine sono state commesse in concorso e le vittime sono state ferite, con prognosi di 5 e 28 giorni. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, i maranza hanno seguito e accerchiato persone sole a bordo di treni regionali e metropolitane, nelle stazioni o nelle vicinanze e le hanno aggredite con violenza usando spray al peperoncino, sottraendo collane e bracciali d’oro, un orecchino, denaro, orologi e carte di pagamento.

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I casi sono stati seguiti dai poliziotti di via Quintiliano, con il coinvolgimento dei Commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale. Infine l’analisi delle immagini delle telecamere di ATM, Ferrovie Nord e di impianti privati, confrontandole con le dichiarazioni delle persone offese e con i profili social dei ragazzi identificati ha portato il commissariato Mecenate a individuare un unico modus operandi e a unificare dieci procedimenti penali in uno solo.

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