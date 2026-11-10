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Quartiere AdrianoMilano

Milano, ladro buongustaio tenta di rubare tonno e parmigiano reggiano

Redazione CNNZ
Auto polizia notte foto di repertorio
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Ieri, poco prima delle 10.50, in un supermercato di via Adriano, la Polizia di Stato ha arrestato un 46enne con cittadinanza italiana per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dalla vigilanza interna mentre tentava di uscire dal supermercato senza pagare circa 400 euro in scatolette di tonno e pezzi di parmigiano reggiano.

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Chiamato il 112, è stato consegnato agli agenti di polizia che lo hanno formalmente arrestato. Il ladro buongustaio è stato quindi portato nelle camere di sicurezza, identificato e questa mattina processato per direttissima.

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