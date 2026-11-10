Milano, ladro buongustaio tenta di rubare tonno e parmigiano reggiano

Chiamato il 112, è stato consegnato agli agenti di polizia che lo hanno formalmente arrestato. Il ladro buongustaio è stato quindi portato nelle camere di sicurezza, identificato e questa mattina processato per direttissima.

Ieri, poco prima delle 10.50, in un supermercato di via Adriano, la Polizia di Stato ha arrestato un 46enne con cittadinanza italiana per tentato furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso dalla vigilanza interna mentre tentava di uscire dal supermercato senza pagare circa 400 euro in scatolette di tonno e pezzi di parmigiano reggiano.

Redazione CNNZ

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