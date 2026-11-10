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NavigliMilano

Milano, finto carabiniere al telefono e 30mila euro sottratti: un arresto

Redazione CNNZ
Polizia auto, foto di repertorio
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Ieri mattina, una 63enne italiana residente via Mario Pichi, in zona Navigli, a Milano, ha ricevuto la classica telefonata del finto carabiniere che le riferiva che un suo collega sarebbe passato a controllare se i gioielli che aveva in casa fossero il risultato di un furto. Poco dopo a casa sua si è presentato un falso carabiniere. La donna ha prima consegnato la scatola contenente i suoi beni, poi peró la fretta con cui il truffatore ha afferrato la scatola in cui erano due uomini ed è fuggito, la hanno insospettita e gli è corsa dietro urlando “al ladro”.

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Alcuni passanti vedendo la scena hanno chiamato il 112 e rincorso il sintomo carabiniere fino a bloccarlo, in attesa delle forze dell’ordine. Nel frattempo il marito della donna un uomo di 68 anni, era al telefono con un complice del truffatore e si stava recando in banca per prelevare altro denaro da consegnare. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che lo ha preso in consegna e ha completato l’arresto. Si tratta di un 46enne italiano, con precedenti, residente a Napoli e in trasferta a Milano.

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