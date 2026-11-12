Milano, nuovo mail bombing con allarmi bomba nelle scuole elementari e medie: 7 plessi coinvolti a Milano

Letture: 2.611

Un nuovo mail bombing con allarmi bomba nelle scuole elementari e medie di Milano. Oggi, giovedì 12 novembre, i Carabinieri sono intervenuti in sette plessi scolastici appartenenti a cinque istituti comprensivi, dopo l’arrivo di nuove email minatorie. Le segnalazioni, all’inizio sette in tutto, sono state ricevute dalle presidenze degli istituti. È il secondo giorno consecutivo di allarmi nelle scuole, dopo l’ondata di messaggi che ieri ha interessato 6000 istituti in tutta Italia. Questa volta, secondo le informazioni raccolte, le segnalazioni milanesi riguardano scuole primarie e secondarie di primo grado, frequentate da bambini e ragazzi dai sei ai quattordici anni circa.

Inserzioni

🚔 Carabinieri nelle scuole, controlli anche con le unità cinofile

Gli istituti coinvolti sono l’Antonio Scarpa, che comprende le scuole primarie Scarpa di via Clericetti ed Elsa Morante di via Pini; il Giusti-D’Assisi, con le scuole di via Giuseppe Giusti 15, dove si trovano la primaria Giusti e la secondaria Panzini; l’istituto comprensivo Arcadia, con la sede di via dell’Arcadia 24; il Thouar-Gonzaga, con la sede di via Tabacchi, e il Tommaso Grossi, con le sedi scolastiche di via Monte Velino e via Colletta. In alcuni degli edifici interessati sono ospitate più scuole, motivo per cui il numero degli istituti e quello dei plessi non coincidono.

Inserzioni









In tutti e sette i plessi segnalati sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti necessari. In alcune scuole sono entrate anche le unità cinofile della Polizia di Stato, impegnate nelle verifiche sulla possibile presenza di ordigni. Non è ancora disponibile un quadro definitivo delle eventuali evacuazioni, delle sospensioni delle lezioni e dell’esito dei controlli nei singoli edifici.

Inserzioni

✉️ Nuove email da un indirizzo delle Filippine

Secondo le prime informazioni raccolte, alcune le email arrivate oggi alle presidenze milanesi provengono dallo stesso indirizzo riconducibile a Taiwan già utilizzato per le minacce dell’11 novembre, altre arrivano da un nuovo indirizzo del governo filippino, ovviamente craccato. I messaggi, però, hanno contenuti differenti.

La nuova ondata non riguarda soltanto Milano. Anche oggi diverse scuole italiane hanno ricevuto messaggi minatori e sono state disposte ulteriori verifiche. Le autorità stanno cercando di ricostruire l’origine e la diffusione delle comunicazioni, distinguendo le minacce informatiche dall’esistenza di un pericolo concreto per gli edifici scolastici.

Sullo stesso argomento leggi anche: