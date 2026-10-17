Suzzara, lite tra fidanzati: in casa trovati 47 grammi di hashish

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A Suzzara i Carabinieri sono intervenuti per una lite tra una minorenne e il fidanzato e, durante gli accertamenti, hanno trovato 47 grammi di hashish. A chiedere l’intervento al 112 è stata la madre della ragazza, che aveva segnalato una discussione animata all’esterno dell’abitazione. Sul posto è arrivata una pattuglia della Stazione di Gonzaga, che ha trovato la giovane insieme al fidanzato 21enne. Il ragazzo presentava graffi ed escoriazioni agli arti superiori ed è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice verde all’ospedale di Mantova.

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Mentre i militari raccoglievano la testimonianza della madre, hanno avvertito un forte odore provenire dall’interno dell’abitazione. Il successivo controllo ha portato al ritrovamento, nella camera della minorenne, di un involucro contenente 47 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e la ragazza è stata segnalata alla Prefettura di Mantova quale assuntrice di sostanze stupefacenti. Sono ancora in corso gli accertamenti dei Carabinieri sulla lite tra i due giovani.

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