Mantova, cena al ristorante e se ne va senza pagare: denunciato 36enne

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Ha cenato in un ristorante del centro di Mantova e, arrivato il momento di pagare, ha comunicato di non avere denaro e si è allontanato. Il personale del locale ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mantova.

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L’uomo, un 36enne senza fissa dimora, è stato identificato dai militari e dagli accertamenti è risultato destinatario anche di un avviso orale emesso dal questore di Mantova. È stato denunciato all’autorità giudiziaria perché ritenuto responsabile, nell’ipotesi accusatoria, di insolvenza fraudolenta. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dovrà essere accertata in sede processuale.

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