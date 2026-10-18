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Mantova, 49enne investita sulle strisce da uno scooter

Redazione CNNZ
Mantova,incidente sulle strisce pedonali. Mantova, 49enne investita sulle strisce da uno scooter - 18/10/2026
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A Mantova, una donna di 49 anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Pompilio. L’incidente è avvenuto nella mattinata e la dinamica è ancora in corso di accertamento. Secondo quanto comunicato dai Carabinieri, il motociclo, un Xcity, era condotto da un 58enne residente a Curtatone. Dopo l’impatto la donna, residente a Mantova, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale civile cittadino. Non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, ai quali sono affidati i rilievi necessari a ricostruire le cause dell’investimento.

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