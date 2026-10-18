Rodigo, ritrovati i tre dipinti rubati in chiesa nel 1978: restituiti dopo 48 anni

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A Rodigo i Carabinieri hanno restituito alla chiesa di Santa Maria del Rosario tre dipinti dei “Misteri del Rosario” rubati il 20 luglio 1978 e ritrovati dopo quasi mezzo secolo. A denunciare il furto era stato l’allora parroco don Livio Monti. Le opere, tre oli su tela ovali di 39 per 27 centimetri inseriti in un’unica cornice, raffigurano “L’orazione nell’orto di Getsemani”, “La flagellazione di Gesù” e “L’assunzione della Madonna”.

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La svolta è arrivata nel settembre 2024, quando i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza hanno individuato i tre dipinti nel catalogo online di una casa d’aste. Il confronto con la banca dati delle opere rubate ha permesso di collegarli al furto avvenuto a Rodigo. Dopo ulteriori verifiche con la Diocesi di Mantova, la Procura ha disposto il sequestro delle opere presso una casa d’aste a Monaco. Gli accertamenti hanno inoltre stabilito che non risultavano autorizzazioni per la loro uscita dall’Italia. Con la collaborazione delle autorità tedesche, della Polizia tedesca e di Eurojust, i dipinti sono stati sequestrati e riportati in Italia. Domenica scorsa i Carabinieri li hanno riconsegnati al parroco durante la messa, riportandoli nella chiesa dalla quale erano scomparsi 48 anni fa.

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