Milano, controlli interforze tra Sarpi, CityLife e Sempione: 197 identificati

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Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno effettuato a Milano nuovi controlli straordinari nelle zone di via Sarpi, CityLife, stazione Domodossola e piazza Sempione. Il servizio si è svolto nella serata di venerdì 16 ottobre nell’ambito delle attività disposte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Complessivamente sono state controllate 197 persone e 15 automobili, con diverse sanzioni per violazioni del Codice della strada.

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I controlli del rispetto delle leggi hanno interessato anche nove esercizi commerciali e alcuni sono stati sanzionati per irregolarità. Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti. Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha annunciato che i servizi straordinari mirati proseguiranno con continuità.

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L’organizzazione di controlli interforze continui e imprevedibili, spesso supportati anche da elicotteri e altri mezzi straordinari come ad esempio le unità cinofile, sono la strada scelta per tenere la delinquenza sotto un continuo pressing in questo periodo di forte preoccupazione per la sicurezza delle città.

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