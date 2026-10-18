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San Giorgio Bigarello, Mantova. Scontro tra due auto: 37enne in ospedale

Redazione CNNZ
san giorgio Bigarello. San Giorgio Bigarello, Mantova. Scontro tra due auto: 37enne in ospedale - 18/10/2026
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Una donna di 37 anni è stata trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto nella notte in via Gazzo a San Giorgio Bigarello. Secondo la prima ricostruzione comunicata dai Carabinieri, una Renault Clio guidata da un 28enne residente a Nogara si è scontrata, a seguito di una mancata precedenza, con una Volkswagen Lupo condotta dalla donna, residente a Castel d’Ario.

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La 37enne è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Le sue condizioni non sono state indicate come pericolose per la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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