San Giorgio Bigarello, Mantova. Scontro tra due auto: 37enne in ospedale
Una donna di 37 anni è stata trasportata in ospedale dopo un incidente avvenuto nella notte in via Gazzo a San Giorgio Bigarello. Secondo la prima ricostruzione comunicata dai Carabinieri, una Renault Clio guidata da un 28enne residente a Nogara si è scontrata, a seguito di una mancata precedenza, con una Volkswagen Lupo condotta dalla donna, residente a Castel d’Ario.
La 37enne è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale civile di Mantova. Le sue condizioni non sono state indicate come pericolose per la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.