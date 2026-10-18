Gallarate, strappano il sacchetto a un 75enne: due minorenni al Beccaria

Letture: 2.332

Un pensionato di 75 anni è stato derubato davanti alla stazione ferroviaria di Gallarate e due minorenni di 17 e 14 anni sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due ragazzi, insieme a un terzo giovane ancora da identificare, hanno avvicinato l’anziano in piazza Giovanni XXIII e gli hanno strappato dalle mani un sacchetto contenente una stecca di sigarette appena acquistata. Il 75enne è caduto a terra senza riportare lesioni.

Inserzioni

I tre sono fuggiti a piedi, ma una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallarate, che stava transitando nella zona durante i servizi di controllo del territorio, ha assistito all’accaduto ed è intervenuta. Due minorenni sono stati bloccati, mentre il terzo è riuscito ad allontanarsi. La refurtiva è stata restituita al pensionato. I due ragazzi sono stati successivamente condotti al Centro di prima accoglienza Cesare Beccaria di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Le indagini proseguono anche attraverso le immagini della videosorveglianza per identificare il terzo giovane.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: