Viadana, doppio tentativo di furto nella notte: colpi falliti in banca (ancora il bancomat) e al bar

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Due tentativi di furto sono falliti nella notte a Viadana, uno alla filiale Credem e l’altro in un bar vicino a una stazione di servizio. Nel primo episodio alcuni sconosciuti hanno infranto la porta a tornello e una vetrata della banca e hanno tentato di manomettere lo sportello bancomat, forzando il dispensatore delle banconote. Non sono però riusciti a portare via denaro.

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Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Viadana, che hanno avviato le indagini. Sempre durante la notte, altri ignoti sono entrati in un bar adiacente a una stazione di rifornimento dopo avere forzato una porta finestra. In questo caso è entrato in funzione il sistema fumogeno dell’antifurto e gli intrusi hanno rinunciato al colpo senza rubare nulla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gazzuolo.

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