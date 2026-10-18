Mantova, Castel Goffredo, operazione antidroga: otto perquisizioni e un arresto

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Otto perquisizioni domiciliari, un arresto e sette denunce sono il risultato di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri a Castel Goffredo. L’attività è stata eseguita il 15 ottobre dai militari della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere, delle Compagnie di Viadana e Desenzano del Garda e del Nucleo Cinofili di Orio al Serio. L’indagine è partita da un arresto effettuato l’anno scorso e dagli elementi ricavati dall’analisi forense del telefono dell’indagato.

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Durante una delle perquisizioni, nell’abitazione di un 23enne, i Carabinieri hanno trovato 82 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento: il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Mantova. Altre sette persone tra 19 e 22 anni sono state denunciate. Nell’abitazione di un 21enne residente a Calvisano sono stati sequestrati anche circa 100 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nel processo.

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