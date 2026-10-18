San Benedetto Po, assalto alla banca con la “marmotta”: rubati 40mila euro
Una forte esplosione nella notte ha fatto scattare l’allarme a San Benedetto Po, a Mantova. Tre persone con il volto coperto sono state viste nei pressi della filiale Bper di via Enrico Ferri, poco dopo, due forti boati. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gonzaga, ma i ladri erano già scappati con il bottino.
Secondo gli accertamenti dei militari, gli autori del colpo hanno prima sfondato una vetrata utilizzando un veicolo per entrare nei locali del bancomat e hanno poi impiegato materiale esplosivo con la tecnica della “marmotta”. Dalla banca sono stati portati via circa 40mila euro. I ladri sono riusciti ad allontanarsi e sono in corso le indagini dei Carabinieri per identificarli e ricostruire tutte le fasi dell’assalto.