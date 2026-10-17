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Viadana, inseguimento per gelosia e auto speronata: due denunciati

Redazione CNNZ
viadana,Inseguimento per gelosia. Viadana, inseguimento per gelosia e auto speronata: due denunciati - 17/10/2026
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A Viadana i Carabinieri hanno denunciato due uomini di 45 e 19 anni dopo un inseguimento in auto terminato con uno speronamento e un’aggressione. L’episodio è avvenuto nella serata dell’8 ottobre e, secondo la ricostruzione dell’Arma, sarebbe nato da una lite legata al presunto tradimento della moglie del 45enne, madre del 19enne. I due avrebbero inseguito l’auto condotta dall’uomo indicato come presunto amante della donna, arrivando durante il tallonamento a percorrere una rotonda contromano e a speronare il veicolo.

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Una volta fermate le auto, la vittima sarebbe stata minacciata di morte e percossa. L’uomo si è successivamente rivolto ai sanitari dell’ospedale, che gli hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di sette giorni. Sul caso hanno svolto gli accertamenti i Carabinieri della Stazione di Viadana. Al termine delle verifiche, il 45enne e il 19enne sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di lesioni personali e minacce. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del processo.

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