Abbiategrasso, annullo speciale di Poste per San Francesco nella Basilica di Santa Maria Nuova

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Abbiategrasso celebra San Francesco anche attraverso la filatelia. Sabato 17 ottobre, nella Basilica di Santa Maria Nuova, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo in occasione della mostra “Laudato sii… o mi Signore”, dedicata alla figura del Santo nell’anno dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. Dalle 13 alle 19 sarà possibile richiedere l’annullo speciale dedicato a San Francesco d’Assisi e acquistare i francobolli commemorativi dedicati al Santo e al Cantico delle Creature, emessi il 4 ottobre. Saranno disponibili anche folder, pubblicazioni, tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

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L’annullo, realizzato in formato tondo, riproduce un particolare della “Madonna dei Cordiglieri”, dipinto nel 1595 da Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, e custodito all’interno della Basilica di Santa Maria Nuova. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con monsignor Angelo Puricelli, sarà ospitata nel quadriportico della Basilica. La mostra filatelica è curata dall’Associazione Filatelica Numismatica Abbiatense e propone un percorso tra francobolli, documenti e testimonianze dedicati a San Francesco.

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Al termine della manifestazione, l’annullo resterà disponibile per 60 giorni allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Abbiategrasso, in via San Carlo. Successivamente entrerà nella collezione storico-postale del Museo Storico della Comunicazione di Roma.

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