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Abbiategrasso, annullo speciale di Poste per San Francesco nella Basilica di Santa Maria Nuova

Redazione CNNZ
San Francesco,Abbiategrasso. Abbiategrasso, annullo speciale di Poste per San Francesco nella Basilica di Santa Maria Nuova - 17/10/2026
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Abbiategrasso celebra San Francesco anche attraverso la filatelia. Sabato 17 ottobre, nella Basilica di Santa Maria Nuova, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo in occasione della mostra “Laudato sii… o mi Signore”, dedicata alla figura del Santo nell’anno dell’ottocentesimo anniversario della sua morte. Dalle 13 alle 19 sarà possibile richiedere l’annullo speciale dedicato a San Francesco d’Assisi e acquistare i francobolli commemorativi dedicati al Santo e al Cantico delle Creature, emessi il 4 ottobre. Saranno disponibili anche folder, pubblicazioni, tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

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L’annullo, realizzato in formato tondo, riproduce un particolare della “Madonna dei Cordiglieri”, dipinto nel 1595 da Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano, e custodito all’interno della Basilica di Santa Maria Nuova. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con monsignor Angelo Puricelli, sarà ospitata nel quadriportico della Basilica. La mostra filatelica è curata dall’Associazione Filatelica Numismatica Abbiatense e propone un percorso tra francobolli, documenti e testimonianze dedicati a San Francesco.

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Al termine della manifestazione, l’annullo resterà disponibile per 60 giorni allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Abbiategrasso, in via San Carlo. Successivamente entrerà nella collezione storico-postale del Museo Storico della Comunicazione di Roma.

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