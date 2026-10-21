Abbiategrasso, hashish in piazza Castello: denunciato un 20enne

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Ad Abbiategrasso i Carabinieri hanno intensificato i controlli notturni nel centro cittadino per prevenire l’accensione abusiva di artifici pirotecnici e ieri sera hanno trovato e denunciato un 20enne dopo una cessione di hashish in piazza Castello. Il servizio è stato organizzato dalla Stazione Carabinieri di Abbiategrasso nell’ambito delle attività contro i fenomeni di quella che l’Arma definisce «malamovida». Durante il pattugliamento, secondo quanto riferito dai Carabinieri, i militari hanno notato il giovane, domiciliato in città, mentre cedeva una dose di hashish a un altro ragazzo.

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I Carabinieri sono intervenuti e hanno sottoposto il 20enne a controllo. Le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di 7 grammi di hashish e di 300 euro in contanti. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’acquirente è stato invece identificato e sanzionato amministrativamente quale assuntore, in base all’articolo 75 del DPR 309/1990. I controlli rientrano nei servizi predisposti nelle ore serali e notturne nel centro di Abbiategrasso.

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