Busto Garolfo, borsa rubata a un’anziana nel parcheggio Coop

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A Busto Garolfo una donna anziana sarebbe stata derubata della borsa sabato 17 ottobre nel parcheggio della Coop, mentre stava riportando il carrello dopo aver fatto la spesa. L’episodio è stato raccontato da una testimone in un post pubblicato nel gruppo Facebook “Sei di Busto Garolfo se…”, che colloca i fatti intorno alle 12.30. Secondo il suo racconto, la donna aveva lasciato per pochi istanti la borsa sulla propria Fiat Panda blu. Un uomo, descritto come sulla trentina, avrebbe aperto lo sportello dell’auto, preso la borsa e sarebbe poi salito sulla vettura guidata da un complice.

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La testimone riferisce di avere cercato di richiamare l’attenzione della vittima urlando, ma i due si sarebbero allontanati molto rapidamente. Non è stato possibile annotare la targa dell’auto, descritta però come una Renault Clio di nuovo modello, color arancione metallizzato. Nel post viene anche rivolto un invito alla vittima o ai suoi familiari a presentare denuncia e a verificare l’eventuale disponibilità delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. Al momento non risultano altri elementi disponibili sulla vicenda né conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

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