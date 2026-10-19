Costigliole d’Asti vince Communities in Bloom 2026 a Montréal

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Costigliole d’Asti ha conquistato in Canada il primo posto nella categoria dedicata alle piccole comunità di Communities in Bloom 2026, portando il Piemonte sul podio internazionale del verde. Il riconoscimento è stato assegnato sabato 17 ottobre a Montréal, in Québec, durante la cerimonia conclusiva della 32esima edizione della competizione, alla quale hanno partecipato municipalità provenienti da Canada, Irlanda, Italia, Ungheria e Stati Uniti. Il Comune astigiano, arrivato in finale insieme alla città statunitense di Logan, in Ohio, ha vinto la categoria International Challenge (Small). La candidatura italiana e il percorso di preparazione sono stati curati da Asproflor – Comuni Fioriti, referente nazionale della competizione. Communities in Bloom non valuta soltanto fiori e allestimenti: prende in considerazione la sostenibilità, la qualità dell’ambiente di vita, la cura degli spazi pubblici, il patrimonio naturale e culturale e la capacità delle amministrazioni di coinvolgere cittadini, associazioni e realtà del territorio.

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🌺 Verde, paesaggio e tradizioni diventano attrattiva turistica

Per Costigliole il risultato ha quindi anche una dimensione turistica. Il paese sorge nel territorio vitivinicolo del Monferrato astigiano e la competizione internazionale diventa una vetrina attraverso la quale presentare insieme paesaggio, qualità urbana, patrimonio culturale e tradizioni. È proprio su questo insieme di elementi che insiste Asproflor: investire nel verde non significa semplicemente abbellire piazze e strade, ma rendere i centri più accoglienti, rafforzarne l’identità e aumentarne la capacità di attrarre visitatori.

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Alla vittoria nella categoria International Challenge (Small) si è aggiunto infatti un secondo riconoscimento, “The Flag Bearers and Musicians”, dedicato agli sbandieratori e ai musici di Costigliole. I giudici internazionali Anthony O’Neill e Andrea Bocsi hanno premiato la capacità della comunità di conservare e sviluppare l’antica arte degli sbandieratori, trasmettendola alle nuove generazioni e ottenendo riconoscimenti anche a livello europeo. Il premio lega così la cura del territorio alla conservazione delle manifestazioni storiche e dell’identità culturale locale, considerate parte dell’attrattività complessiva della comunità.

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🌿 Dai Comuni Fioriti al confronto internazionale

«È un risultato straordinario, che premia Costigliole d’Asti e rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il Piemonte e per l’Italia», ha commentato Sergio Ferraro, presidente di Asproflor. L’associazione ha seguito il Comune nella candidatura e nella preparazione alla competizione internazionale. Ferraro ha sottolineato come la valutazione riguardi la qualità complessiva del territorio, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, passando per gli spazi pubblici e il coinvolgimento della comunità. Communities in Bloom è nato in Canada ed è basato sulla collaborazione tra amministrazioni, volontari e comunità locali. Il programma punta al miglioramento dell’ambiente di vita attraverso sostenibilità, verde, tutela del patrimonio e cura degli spazi pubblici, residenziali, commerciali e istituzionali. La cerimonia di Montréal ha concluso un percorso fatto anche di incontri formativi, visite tecniche e confronti sulle pratiche di sviluppo sostenibile.

Per Asproflor la vittoria di Costigliole rappresenta anche una conferma del percorso avviato con il progetto Comuni Fioriti. Attraverso Communities in Bloom ed Entente Florale Europe, i centri italiani possono confrontarsi con esperienze straniere e contemporaneamente presentare fuori dai confini nazionali il proprio patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale. Un percorso nel quale fiori e verde diventano quindi strumenti di qualità urbana, ma anche una porta d’ingresso per far conoscere territori, borghi e tradizioni italiane.

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