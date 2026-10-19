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Castellanza, Eventi in Jazz: Pannozzo, Ferrone e Stadwijk al Teatro Dante

Redazione CNNZ
Jazz,Castellanza. Castellanza, Eventi in Jazz: Pannozzo, Ferrone e Stadwijk al Teatro Dante - 19/10/2026
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Martedì 20 ottobre Eventi in Jazz arriva a Castellanza con il trio formato da Davide Pannozzo, Etienne Stadwijk e Steve Ferrone, atteso alle 21 al Cinema Teatro Dante di via Dante 5. Dopo i primi tre concerti al Teatro Sociale di Busto Arsizio, la rassegna si sposta quindi nel Varesotto con una serata tra blues, soul, funk e jazz. Alla chitarra ci sarà Pannozzo, musicista che nel corso della carriera ha collaborato, tra gli altri, con George Benson, Steve Jordan e Will Lee. Alle tastiere Etienne Stadwijk, già al fianco di artisti come Paul Simon, Richard Bona e Marcus Miller.

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Alla batteria Steve Ferrone, per 25 anni componente dei Tom Petty and the Heartbreakers e collaboratore di Eric Clapton, George Harrison, Aretha Franklin e Johnny Cash. Il biglietto costa 12 euro, ridotto a 10 euro per i giovani tra 20 e 26 anni, mentre l’ingresso è gratuito per gli under 20 con prenotazione. La rassegna tornerà a Castellanza venerdì 30 ottobre con l’omaggio al trombettista Emilio Soana.

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