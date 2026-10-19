Casorezzo, minorenne sviene dopo aver bevuto: soccorsa e portata a Magenta

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A Casorezzo una minorenne si è sentita male nella tarda serata di sabato 17 ottobre mentre si trovava con alcuni amici nei pressi dell’incrocio tra via Enrico Mattei e via per Ossona. La ragazza, secondo quanto ricostruito, aveva bevuto alcolici e ha perso conoscenza. La chiamata al 112 è arrivata alle 22.36 e la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza dei Volontari di Arluno e anche un’automedica, mentre sono stati allertati i Carabinieri di Legnano. Le condizioni iniziali hanno destato forte preoccupazione, ma durante i soccorsi la minorenne si è ripresa. È stata quindi trasportata all’ospedale di Magenta in codice giallo, dove è arrivata intorno alle 23.20. Non era in pericolo di vita.

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L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi dell’alcol tra gli adolescenti. Il Ministero della Salute indica per i minorenni il consumo zero: nei giovani l’organismo non ha ancora completato lo sviluppo e metabolizza l’alcol meno efficacemente rispetto a un adulto. Bere molto in poco tempo può provocare un’intossicazione acuta, con perdita di coordinazione e di coscienza e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie, coma etilico e morte. Anche l’Istituto superiore di sanità sottolinea che giovani e giovanissimi possono raggiungere condizioni di grave intossicazione con quantità inferiori rispetto a un adulto. Quando una persona che ha bevuto molto perde conoscenza, non risponde o respira con difficoltà, non va lasciata semplicemente “smaltire”: è necessario chiamare immediatamente il 112 e seguire le indicazioni della centrale operativa. Meno male che in questo caso c’era qualcuno che è stato responsabile e ha chiamato aiuto.

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