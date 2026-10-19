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Cassinetta di LugagnanoMilano città metropolitana

Cassinetta di Lugagnano, rissa all’alba: cinque giovani in ospedale

Redazione CNNZ
Cassinetta di Lugagnano,rissa. Cassinetta di Lugagnano, rissa all’alba: cinque giovani in ospedale - 19/10/2026
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A Cassinetta di Lugagnano una rissa scoppiata all’alba di domenica 18 ottobre in viale Lombardia ha fatto intervenire Carabinieri e numerosi mezzi di soccorso. La chiamata al 112 è stata registrata alle 6.25 all’altezza del civico 7 e ha riguardato cinque uomini di 20, 21, 22, 22 e 28 anni. Lo scontro è avvenuto all’esterno, nei piazzali e nelle aree di parcheggio della zona, a poca distanza dall’Etoile Club, che si trova al civico 16. Non risultano elementi che indichino un coinvolgimento diretto della discoteca o che la lite sia iniziata all’interno del locale. La sera precedente all’Etoile era in programma una serata terminata nelle prime ore della domenica, ma non è accertato che tutti i giovani coinvolti provenissero dal club.

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Secondo i dati AREU sono state mobilitate quattro ambulanze e un’automedica. I feriti sono stati trasferiti tra l’ospedale di Magenta e il San Carlo di Milano, con trasporti registrati in codice verde e giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, impegnati nella ricostruzione della dinamica e delle cause della rissa. Le prime ricostruzioni parlano di una colluttazione con calci e pugni, ma il motivo che ha fatto scattare lo scontro non è stato ancora chiarito.

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