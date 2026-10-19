I maranza saccheggiano il centro di Milano. Vetrine sfondate, negozi saccheggiati, oltre 200 fermati. E sono minorenni

Letture: 3.244

Milano ha vissuto domenica 18 ottobre una seconda giornata di disordini, con gruppi di giovanissimi che hanno saccheggiato negozi e affrontato le forze dell’ordine nel centro. Dopo una mattinata apparentemente tranquilla, nel pomeriggio centinaia di ragazzi si sono concentrati tra piazza Duomo, via Torino e Cordusio, muovendosi rapidamente in piccoli gruppi. Molti erano vestiti di nero, alcuni avevano il volto coperto. Nelle cronache di queste ore v in tanti li hanno identificati come i “maranza”, un diffuso fenomeno del degrado cittadino. Intorno alle 16.50 sono cominciati i primi assalti: in via Torino sono state colpite le vetrine di alcuni negozi, tavolini e cestini sono stati utilizzati durante i disordini ed è stato saccheggiato anche un supermercato Carrefour. Polizia e carabinieri hanno cercato di contenere i gruppi, che si disperdevano nelle vie laterali per poi ricomparire poco distante. Sono stati utilizzati idranti e lacrimogeni dopo lanci di sassi, bottiglie e bombe carta contro le forze dell’ordine.

Inserzioni

🚓 Da Duomo a Cairoli, negozi assaltati e merce portata via

La violenza si è spostata rapidamente verso Cordusio. In via Orefici sono state sfondate e saccheggiate le vetrine di Levi’s e Under Armour: per rompere uno dei vetri è stato utilizzato anche il manubrio di un monopattino. Alcuni ragazzi sono entrati nei negozi portando fuori merce, mentre il cordone degli agenti avanzava lungo la strada. La Galleria Vittorio Emanuele è stata presidiata dalle forze dell’ordine e diversi locali hanno ritirato tavolini, sedie e paratie dei dehors. I disordini hanno raggiunto anche Cairoli, dove è stato assaltato un negozio di articoli sportivi e sono state portate via anche biciclette. Successivamente vandalismi e saccheggi sono stati segnalati anche nella zona di via della Moscova e in corso Garibaldi, mentre in piazza Duomo sono state danneggiate le vetrine della Rinascente. Alle 19 la Questura aveva già accompagnato nei propri uffici 160 persone: secondo fonti del Dipartimento della pubblica sicurezza e della Questura, circa l’80 per cento sono minorenni. Le immagini diffuse durante la giornata mostrano anche ragazzi molto giovani; l’età dei singoli, naturalmente, non può essere stabilita sulla sola base dei filmati, ma difficilmente si poteva dare loro più di 14 anni.

Inserzioni









Nello stesso quadrante del centro, durante le ore dei disordini, la centrale operativa del 112 ha registrato diversi interventi per aggressione. Alle 17.24 un uomo di 29 anni è stato soccorso in corso Magenta e trasportato in codice verde al Policlinico. Alle 18.36 in largo Cairoli sono stati soccorsi tre ragazzi di 16, 17 e 18 anni; sul posto sono intervenute ambulanze e un mezzo di soccorso avanzato. Alle 19.27 un’altra aggressione è stata segnalata in via Dante, con due uomini di 22 e 37 anni coinvolti e almeno un trasporto in codice verde al Niguarda. Alle 20.46, infine, un’ambulanza è intervenuta in via Guglielmo Marconi per una donna di 30 anni. Non posiamo ancora sapere esattamente chi sono queste persone e cosa è successo. Non vi sono ancora i dati precisi di quanti uomini delle forze dell’ordine sono stati feriti.

Inserzioni

🚔 Oltre 200 fermati, il Viminale: gruppi in maggioranza minorenni

In serata il bilancio è ulteriormente aumentato. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riunito il capo della Polizia e i vertici del Viminale, con il questore di Milano Bruno Megale collegato da remoto. Secondo quanto emerso dalla riunione, le violenze sarebbero state provocate da gruppi in maggioranza minorenni, autoconvocati improvvisamente attraverso i social, in primis Telegram e Tik Tok. I servizi predisposti dalle forze dell’ordine hanno consentito di fermare oltre 200 persone. Il dato aggiorna quindi quello diffuso poco prima delle 20, quando gli accompagnati in Questura erano 160. Per lunedì 19 ottobre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione dedicata all’ordine pubblico dopo due giorni consecutivi di scontri in diverse città italiane. A Milano restano intanto da quantificare i danni provocati nella giornata di domenica e da definire, dopo le identificazioni e gli accertamenti della notte, le singole responsabilità penali e gli eventuali provvedimenti nei confronti dei fermati e, dato che si tratta di minorenni, dei loro genitori.

Sullo stesso argomento leggi anche: