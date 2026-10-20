Ossona, vandalizzata la nuova pensilina: scritte sulla Corte dei conti

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A Ossona la nuova pensilina dell’autobus è stata ricoperta di scritte che richiamano la Corte dei conti e la situazione finanziaria del Comune. Un gesto che, al di là del contenuto dei messaggi lasciati sui pannelli, ha un risultato concreto: una struttura nuova, destinata all’uso pubblico, è stata imbrattata.

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Le scritte fanno riferimento a una vicenda che non era però nascosta alla popolazione. Dei rilievi della Corte dei conti si era parlato pubblicamente già in Consiglio comunale e CO Notizie aveva ricostruito la questione il 19 marzo 2024, riportando le diverse posizioni politiche e spiegando il contenuto dei rilievi. Più recentemente, il 1° settembre 2026, CO Notizie è tornata sui conti del Comune spiegando che il nuovo disavanzo era stato quantificato in circa 170mila euro e ripartito su tre esercizi, mentre restava ancora da ripianare anche una quota del precedente disavanzo.

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Non si può quindi attribuire alle scritte sulla pensilina una funzione di informazione alternativa su fatti che sarebbero stati sottratti alla conoscenza dei cittadini: l’argomento era già pubblico, discusso nelle sedi istituzionali e riportato dalla stampa locale. Resta invece un fatto nuovo e ben visibile: qualcuno ha scelto una pensilina appena installata per scrivere quei messaggi, lasciando alla collettività una struttura imbrattata.

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