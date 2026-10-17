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Milano, Carabinieri in piazza San Babila: robot, droni e scena del crimine in 3D

Redazione CNNZ
Carabinieri,Piazza san Babila. Milano, Carabinieri in piazza San Babila: robot, droni e scena del crimine in 3D - 17/10/2026
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Robot per le bonifiche, droni, ricostruzioni tridimensionali della scena del crimine e tecnologie per il controllo del territorio: i Carabinieri hanno portato in piazza San Babila a Milano alcuni degli strumenti utilizzati quotidianamente dai reparti dell’Arma. Gli stand sono stati allestiti in occasione di CES Unveiled Milan con l’obiettivo di mostrare ai cittadini come le nuove tecnologie vengono impiegate nelle attività operative.

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Tra gli spazi presenti anche quello del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, il Racis. L’iniziativa è inoltre occasione per presentare il primo concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi marescialli in possesso di laurea. Gli aspiranti possono presentare la domanda online attraverso l’area concorsi del sito istituzionale dell’Arma. La presenza in San Babila, secondo il Comando provinciale, punta sia ad avvicinare i cittadini alle attività dei Carabinieri sia a far conoscere ai giovani le opportunità professionali nell’Arma.

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