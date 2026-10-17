Milano, Carabinieri in piazza San Babila: robot, droni e scena del crimine in 3D

Tra gli spazi presenti anche quello del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, il Racis. L’iniziativa è inoltre occasione per presentare il primo concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi marescialli in possesso di laurea. Gli aspiranti possono presentare la domanda online attraverso l’area concorsi del sito istituzionale dell’Arma. La presenza in San Babila, secondo il Comando provinciale, punta sia ad avvicinare i cittadini alle attività dei Carabinieri sia a far conoscere ai giovani le opportunità professionali nell’Arma.

Robot per le bonifiche, droni, ricostruzioni tridimensionali della scena del crimine e tecnologie per il controllo del territorio: i Carabinieri hanno portato in piazza San Babila a Milano alcuni degli strumenti utilizzati quotidianamente dai reparti dell’Arma. Gli stand sono stati allestiti in occasione di CES Unveiled Milan con l’obiettivo di mostrare ai cittadini come le nuove tecnologie vengono impiegate nelle attività operative.

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.