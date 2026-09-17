Arconate, incendio doloso in via Roma: arrestato un 25enne dopo il rogo nella palazzina

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Ad Arconate un incendio divampato nella notte, intorno alle 2 in una palazzina di via Roma ha portato all’arresto di un 25enne da parte dei carabinieri, dopo l’evacuazione dell’intero stabile e il soccorso delle persone che si trovavano all,interno degli appartamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Busto Garolfo e Nerviano, insieme ai militari del Radiomobile di Legnano, il rogo è stato appiccato all’interno dell’appartamento del giovane, un 25enne italiano residente in paese, noto per avere delle problematiche psichiatriche.

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L’incendio ha interessato tutta la palazzina popolare composta da due piani e 12 appartamenti, in via Roma, al civico 26. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, hanno trovato il 25enne all’esterno dello stabile. Impugnava una pistola, poi risultata a salve, ed esplodeva alcuni colpi. I carabinieri non potevano sapere che tipo di pistola fosse, in quei terribili momenti. L’uomo è stato velocemente bloccato e messo in sicurezza.

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Mentre alcuni militari si occupavano del 25enne, altri si sono occupati dell’evacuazione. Sul posto i vigili del fuoco che ha spento le fiamme e in seguito effettuato i rilievi tecnici. La palazzina è stata dichiarata inagibile. Tutti gli occupanti sono stati fatti uscire e messi in salvo, tra loro c’erano anche tre bambini e due disabili. Fortunatamente non risultano feriti gravi, anche se alcune persone sono state affidate ai sanitari e ai medici dellAtt di Milano, giunti con l’auto medica insieme alle ambulanze. Risultavano intossicate da fumi e gas : un uomo di 45 anni è stato accompagnato all’ospedale di Legnano in codice verde dalla Croce rossa di Legnano.

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