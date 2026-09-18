Opera, sospesa per 7 giorni la licenza al Bar Rainbow: controlli, disordini e alcol servito a un cliente ubriaco

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A Opera il Questore di Milano ha sospeso per sette giorni la licenza del Bar Rainbow di via Giuseppe Garibaldi. Il provvedimento arriva dopo una serie di controlli, episodi di disordine ed esposti dei residenti e richiama anche un punto spesso sottovalutato: chi gestisce un esercizio pubblico ha precise responsabilità nel valutare quando continuare a servire un cliente e quando, invece, fermarsi. La sospensione è stata disposta dal questore Bruno Megale ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed è stata notificata ieri mattina alla titolare dagli agenti della Polizia Locale di Opera. Alla base del provvedimento ci sono controlli effettuati nei mesi di maggio e giugno, durante i quali il locale è risultato frequentato anche da persone con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, stupefacenti, reati contro l’Amministrazione della Giustizia e la Pubblica Amministrazione e per ubriachezza.

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Durante uno dei controlli di maggio, gli agenti della Polizia Locale avevano trovato nei pressi dell’ingresso un gruppo di avventori e giovani, molti dei quali apparivano in stato di alterazione verosimilmente dovuto all’assunzione di alcol. Nel corso delle identificazioni, uno dei clienti, già noto agli agenti e con precedenti, avrebbe cercato più volte lo scontro fisico con toni provocatori, contestando l’intervento di polizia. Nonostante lo stato di alterazione, avrebbe poi ordinato un’altra bevanda alcolica. Poco dopo tra i presenti è scoppiata una violenta colluttazione. Al termine dell’intervento due avventori sono stati indagati, a vario titolo, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, percosse e danneggiamento. Nei confronti del titolare gli agenti hanno invece proceduto per l’ipotesi di somministrazione di bevande alcoliche a soggetti ubriachi.

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Il locale era inoltre già stato oggetto di diversi esposti da parte dei residenti della zona, che lamentavano sistematici disturbi alla quiete pubblica anche nelle ore notturne. Il Bar Rainbow aveva già subito una sospensione della licenza per dieci giorni nell’ottobre 2022 per problematiche analoghe, ma sotto una precedente gestione. L’articolo 100 del TULPS consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che rappresenti comunque un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.Il provvedimento di Opera mostra anche il ruolo che spetta a chi conduce un locale: non si tratta di giudicare una persona per i suoi precedenti, ma di intervenire quando il comportamento di un cliente diventa incompatibile con la sicurezza degli altri e, soprattutto, di non continuare a somministrare alcol a chi è già in evidente stato di ubriachezza.

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