Abbiategrasso, auto rubata e fuga dai Carabinieri: 25enne arrestato e portato in carcere

Letture: 4.277

Ad Abbiategrasso un 25enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo essere stato trovato a bordo di un’auto rubata e avere tentato di sottrarsi al controllo. L’intervento è avvenuto nelle prime ore del 16 settembre in via Fratelli Cervi, nel quartiere di edilizia popolare, dove i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Abbiategrasso hanno notato il giovane su un’utilitaria. Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima in via Monte Rosa a un residente della città.

Inserzioni

Durante il controllo, alla richiesta di mostrare il contenuto del marsupio che portava con sé, il 25enne ha tentato di fuggire a piedi. Raggiunto dopo pochi metri, secondo quanto riferito dai Carabinieri ha reagito spintonando i militari. Gli operanti hanno mostrato il taser in dotazione per farlo desistere, senza utilizzarlo, riuscendo quindi a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Nel marsupio sono stati trovati grimaldelli, chiavi e un dispositivo elettronico OBD, On-Board Diagnostics, che può essere utilizzato per intervenire sulla centralina di un veicolo e aggirarne i sistemi di avviamento.

Inserzioni





Il 25enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri stanno inoltre svolgendo accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri furti d’auto avvenuti recentemente ad Abbiategrasso, dopo un aumento degli episodi segnalato in città. Il giudice del Tribunale di Pavia ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, richiamando nel provvedimento il pericolo di reiterazione di reati analoghi.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: