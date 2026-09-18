Rubano le chiavi di casa dall’auto al ristorante e vanno all’indirizzo: 44enne arrestato a Masate

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Lasciare in auto le chiavi di casa insieme ai documenti del veicolo può offrire a chi le ruba anche la strada per arrivare all’abitazione. È quanto accaduto tra Trezzo sull’Adda e Masate, dove la sera del 17 settembre i Carabinieri hanno arrestato un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto in abitazione. La vicenda è iniziata a Trezzo sull’Adda. Una donna di 52 anni si trovava a cena in un ristorante quando qualcuno si è introdotto nell’auto della coppia lasciata nel parcheggio e ha portato via la carta di circolazione e, soprattutto, il mazzo con le chiavi dell’abitazione. Al termine della cena la donna si è accorta del furto e ha chiamato immediatamente il 112, temendo che chi aveva preso chiavi e documenti potesse raggiungere la sua casa a Masate.

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La Centrale operativa ha inviato una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pioltello nei pressi dell’abitazione. Arrivati dopo pochi minuti, i militari hanno visto un uomo uscire dal cancello del condominio e cercare di allontanarsi rapidamente. Fermato per un controllo, il 44enne è apparso nervoso e non avrebbe saputo spiegare il motivo della sua presenza sul posto. Durante la perquisizione i Carabinieri gli hanno trovato addosso il mazzo di chiavi sottratto alla donna. Il sopralluogo nella villetta ha poi evidenziato il danneggiamento e la forzatura di una delle serrature della porta d’ingresso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il tentativo di entrare nell’abitazione è stato interrotto dall’arrivo della pattuglia. Il 44enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in abitazione e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Pioltello, a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo al Tribunale di Milano.

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