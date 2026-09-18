Milano, molesto in Duomo e poi libero: danneggia cinque auto fuori dalla Questura, arrestato

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A Milano era stato fermato dopo una notte di comportamenti molesti in zona Duomo, ma senza che fossero emersi reati. Poche ore dopo, appena concluse le procedure in Questura, è stato arrestato per danneggiamento aggravato.

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La vicenda è iniziata nella notte del 17 settembre, quando un 37enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato segnalato perché intorno alle 2 molestava le persone nell’area del Duomo. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato Centro, che lo ha accompagnato in Questura per l’identificazione.

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L’uomo è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento. Non essendo emersi, in quella fase, elementi per contestargli un reato, al termine degli accertamenti è stato lasciato libero. Erano le 13.30 quando è uscito dal portone della questura

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Appena uscito in via Fatebenefratelli, si è diretto verso Via San Marco, e ha iniziato a danneggiare alcuni veicoli. Cinque le auto colpite, alcune erano quelle personali diagenti di polizia. Il 37enne è stato quindi nuovamente fermato e questa volta arrestato per danneggiamento aggravato.

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