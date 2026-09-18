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«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

Milano

Milano, molesto in Duomo e poi libero: danneggia cinque auto fuori dalla Questura, arrestato

Ilaria Maria Preti
Questura di Milano, foto di repertorio
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A Milano era stato fermato dopo una notte di comportamenti molesti in zona Duomo, ma senza che fossero emersi reati. Poche ore dopo, appena concluse le procedure in Questura, è stato arrestato per danneggiamento aggravato.

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La vicenda è iniziata nella notte del 17 settembre, quando un 37enne marocchino, irregolare sul territorio italiano e con precedenti, è stato segnalato perché intorno alle 2 molestava le persone nell’area del Duomo. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato Centro, che lo ha accompagnato in Questura per l’identificazione.

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L’uomo è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento. Non essendo emersi, in quella fase, elementi per contestargli un reato, al termine degli accertamenti è stato lasciato libero. Erano le 13.30 quando è uscito dal portone della questura

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Appena uscito in via Fatebenefratelli, si è diretto verso Via San Marco, e ha iniziato a danneggiare alcuni veicoli. Cinque le auto colpite, alcune erano quelle personali diagenti di polizia. Il 37enne è stato quindi nuovamente fermato e questa volta arrestato per danneggiamento aggravato.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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