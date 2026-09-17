Music Hub per Kigali: Gente in comune e Sergio Garavaglia presentano in Regione il progetto

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A Palazzo Lombardia è stato presentato il progetto “Music Hub per Kigali”, che il 27 settembre porterà all’Auditorium Testori anche Sergio Garavaglia, ex sindaco di Ossona e voce della band Gente in Comune. La conferenza stampa si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario regionale alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, di Garavaglia e dell’attore Claudio Boldi. L’iniziativa è finalizzata a creare nuove opportunità formative e lavorative per i giovani di Kigali attraverso la musica. ANCI Lombardia ha confermato il proprio patrocinio al progetto.

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Il concerto benefico è in programma il 27 settembre alle 18 all’Auditorium Testori, in piazza Città di Lombardia. Sul palco ci sarà Gente in Comune, formazione composta da amministratori ed ex amministratori dell’Ovest Milanese insieme a musicisti. I fondi raccolti serviranno a sostenere l’Arcidiocesi di Kigali nella realizzazione di quattro sale prove, che saranno dotate di strumenti e impianti. Un primo gruppo di 100 giovani potrà imparare non solo a suonare, ma anche a occuparsi degli aspetti tecnici e organizzativi necessari per realizzare un concerto. L’obiettivo è fare in modo che i ragazzi formati possano successivamente trasferire le competenze ad altri coetanei, arrivando nel tempo a coinvolgere circa 20mila giovani.

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Garavaglia ha spiegato che il progetto punta a offrire ai ragazzi competenze concrete nel settore musicale e tecnico, creando anche possibili opportunità di lavoro. Cattaneo ha sottolineato il valore della collaborazione con interlocutori locali e della cultura come strumento di cooperazione internazionale. Il progetto è promosso da Gente in Comune, Arcidiocesi di Kigali e Movimento Giovanile Cristiano Xaveri, con la collaborazione di Regione Lombardia e il patrocinio di ANCI Lombardia.

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