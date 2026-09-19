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Boffalora sopra Ticino, weekend finale per la Festa della Sùcia tra mercatini, musica e fuochi

Redazione CNNZ
sucia,boffalora sopra Ticino. Boffalora sopra Ticino, weekend finale per la Festa della Sùcia tra mercatini, musica e fuochi - 19/09/2026
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A Boffalora sopra Ticino la Festa della Sùcia entra nel weekend finale con mercatini, musica dal vivo, street food e i fuochi sul Naviglio in programma domenica sera. La manifestazione, arrivata alla 49esima edizione, accompagna secondo la tradizione la fine del periodo irriguo nelle campagne, quando i fossi secondari vengono asciugati e sulle rive del Naviglio si fa festa. Dopo l’apertura di venerdì 18 settembre, il programma prosegue sabato 19 e domenica 20 con appuntamenti distribuiti tra il centro storico, piazza IV Giugno, piazza Matteotti, via XXV Aprile e il Parco Mylius.

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🎉 La Notte della Sùcia accende il sabato

Sabato 19 settembre è in programma la “Notte della Sùcia”, dalle 19 alle 24, con musica, mercatini e street food sotto le stelle. Dalle 18, in via XXV Aprile, è prevista l’esposizione di auto tuning, super car e auto d’epoca a cura di Car Meeting Lombardia e Sinfonia 69. Alle 21, al Parco Mylius, spazio alla serata danzante con Nadia e Davide, mentre alla stessa ora in piazza Matteotti è previsto il concerto jazz del gruppo “Sestetto”, a cura di Avis Boffalora. Alle 21.30, in piazza IV Giugno, salirà sul palco la band “The McChicken Show”, preceduta dal concerto della band “Effetto Domino”.

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🎆 Domenica tra mercatini, musica e fuochi sul Naviglio

Domenica 20 settembre la festa andrà avanti dalle 9 alle 23 con mercatino alimentare, bancarelle di hobbisti, creativi e associazioni, oltre allo street food lungo le vie del centro storico. La giornata si aprirà alle 9 al Parco Mylius con una lezione di yoga a cura di Om Shanti Yoga e Benessere. Alle 11, in piazza Matteotti, è in programma la sfilata delle squadre giovanili dell’associazione C.G. Boffalorese. Nel pomeriggio si tornerà al Parco Mylius: alle 15 con il “Pomeriggio Country”, tra musica e ballo a cura di Country Fire A.S.D., e alle 17 con lo spettacolo teatrale per bambini “Cavoli a merenda”, inserito nella rassegna “E’ arrivato un bastimento” e curato da Ditta Gioco Fiaba.

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La chiusura della 49esima Festa della Sùcia sarà affidata alla musica dal vivo e allo spettacolo pirotecnico. Alle 21, in piazza IV Giugno, è previsto il concerto della band “Abba Fever”. Alle 22, sempre sul Naviglio, spazio ai “Fuochi della Sùcia”, appuntamento conclusivo di un fine settimana che unisce tradizione locale, intrattenimento e vita di paese.

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