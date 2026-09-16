TromBusto, il 20 settembre camminata nel Parco del Roccolo tra natura e musica

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A Busto Garolfo TromBusto esce dal palco e porta la musica nel Parco del Roccolo. Domenica 20 settembre, accanto al programma del festival, è prevista una camminata gratuita e aperta a tutti, con partenza alle 10 dal ponticello sul Canale Villoresi-Lavatoio di viale dei Tigli e arrivo alle Quattro Bocche. L’iniziativa è stata pensata per accompagnare cittadini, famiglie e visitatori alla scoperta del territorio che ospita TromBusto.

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Il percorso sarà seguito dalle Guardie Ecologiche Volontarie, che durante la camminata illustreranno le caratteristiche ambientali del Parco del Roccolo, la biodiversità, la fauna e la flora, oltre al ruolo svolto dall’area verde in uno dei territori più urbanizzati della Lombardia. La passeggiata seguirà il sistema dei canali fino alle Quattro Bocche, uno dei punti caratteristici della rete irrigua locale, dove dal Canale Villoresi si dirama il canale secondario di Corbetta. All’arrivo è previsto anche un breve momento musicale con alcuni dei musicisti di TromBusto.

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🌿 Il Parco del Roccolo come parte del festival

La camminata nasce con l’obiettivo di allargare l’esperienza di TromBusto oltre la manifestazione musicale e di far conoscere a chi arriva da fuori Busto Garolfo una parte del patrimonio ambientale locale. Il Parco del Roccolo si estende per circa 1.810 ettari nei territori di Arluno, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago ed è caratterizzato da superfici agricole, boschi, filari e dalla rete di rogge alimentate dal Villoresi.

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“Abbiamo pensato a una camminata che permetta agli accompagnatori dei partecipanti a TromBusto, ma anche a tutti i cittadini che vorranno unirsi, di conoscere un’altra parte di Busto Garolfo”, ha spiegato Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco. “Il Parco del Roccolo e la zona delle Quattro Bocche rappresentano un patrimonio che merita di essere scoperto”. Anche Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha sottolineato il legame tra sviluppo economico e paesaggio locale, ricordando il ruolo storico dei campi, delle rogge e del Canale Villoresi e il valore del Parco come testimonianza delle radici del territorio.

🎺 TromBusto, prove aperte e concerto finale

La camminata si inserisce nella terza edizione di TromBusto, in programma sempre domenica 20 settembre presso la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni 50. La manifestazione, dedicata alla memoria di Ezio Pinciroli e dei volontari delle associazioni locali scomparsi, prenderà il via alle 9. Fino alle 16 sono previste le prove aperte per i trombettisti iscritti, che potranno suonare insieme a Fabrizio Bosso e Marco Pierobon sotto la direzione di Francesco Marsigliese, responsabile della big band dell’Esercito Italiano. L’obiettivo è formare una grande fanfara di trombe con almeno un centinaio di musicisti.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile visitare la fiera dei produttori di trombe e del mondo degli ottoni. Il momento conclusivo è previsto alle 17 con il concerto gratuito: ad aprire saranno Fabrizio Bosso e Marco Pierobon insieme alla fanfara dei partecipanti, seguiti dalla New Project Funk Orchestra e dallo stesso Pierobon. La partecipazione alla camminata nel Parco del Roccolo è libera. Il ritrovo è fissato alle 10 al ponticello sul Villoresi-Lavatoio di viale dei Tigli, con arrivo alle Quattro Bocche e conclusione della mattinata con la musica di TromBusto.

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