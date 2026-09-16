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Garbagnate, segnalato un caso autoctono di Dengue: le precauzioni contro le zanzare

Redazione CNNZ
Dengue,Garbagnate. Garbagnate, segnalato un caso autoctono di Dengue: le precauzioni contro le zanzare - 16/09/2026
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A Garbagnate Milanese è stato segnalato nelle ultime ore un caso autoctono di Dengue. In attesa delle comunicazioni ufficiali sulle eventuali misure straordinarie di disinfestazione, è importante aumentare da subito le precauzioni contro le punture di zanzara, soprattutto nelle ore diurne.

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La Dengue viene trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette e la zanzara tigre, presente anche nel territorio milanese, è particolarmente attiva durante il giorno. Per questo la prima indicazione è ridurre per quanto possibile le parti di pelle esposte, utilizzando pantaloni lunghi e indumenti che coprano le braccia soprattutto quando si rimane all’aperto.

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È inoltre consigliato utilizzare repellenti antizanzare efficaci. Tra i principi attivi comunemente indicati figurano DEET, icaridina e IR3535. I prodotti devono essere utilizzati rispettando le modalità e gli intervalli di applicazione riportati sulle confezioni.

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🦟 Attenzione anche ai ristagni d’acqua

Accanto alla protezione individuale resta fondamentale limitare la proliferazione delle zanzare attorno alle abitazioni. Vanno eliminati, dove possibile, i piccoli ristagni d’acqua presenti in sottovasi, secchi, contenitori e altri recipienti lasciati all’aperto, controllando periodicamente anche giardini, cortili e balconi.

Per il caso segnalato a Garbagnate sono ora attese indicazioni da parte delle autorità sanitarie e dell’Amministrazione comunale sulle eventuali operazioni straordinarie di disinfestazione e sulle aree interessate. In presenza di un caso autoctono, infatti, le attività di contrasto alla zanzara vettore assumono particolare importanza per ridurre il rischio di ulteriori trasmissioni.

Il termine “autoctono” indica che l’infezione sarebbe stata acquisita sul territorio e non durante un viaggio all’estero. Proprio per questo la segnalazione richiede particolare attenzione alla presenza delle zanzare nella zona.

CO Notizie sta verificando con il Comune di Garbagnate Milanese le misure che saranno adottate nelle prossime ore. L’articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili comunicazioni ufficiali sulla disinfestazione e sulle eventuali prescrizioni rivolte ai residenti.

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La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

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