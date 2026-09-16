Quistello, non ha mai preso la patente ma continua a guidare: rimossi anche i sigilli dell’auto

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Quistello, un 44enne è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato nuovamente sorpreso a utilizzare la propria automobile nonostante non avesse mai conseguito la patente e il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo. L’uomo era già stato controllato, e scoperto, lo scrsodi maggio da un’altra forza di polizia mentre guidava la sua Volvo pur non avendo mai ottenuto la patente di guida.on sappiamo se non gli era stancata o se non aveva mai provato a prenderla.

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Il 1° agosto è stato fermato ancora una volta, questa volta dai Carabinieri di Quistello. I militari hanno contestato la nuova violazione e disposto il fermo amministrativo dell’automobile, affidata allo stesso proprietario per la custodia. Secondo quanto ricostruito successivamente dai Carabinieri, il 44enne avrebbe però rimosso i sigilli apposti al veicolo e avrebbe continuato a utilizzarlo. La Volvo è stata quindi sequestrata. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per le ipotesi di rimozione di sigilli e reiterata guida senza patente, mai conseguita. Il comunicato non indica la nazionalità dell’uomo né eventuali altri precedenti.

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