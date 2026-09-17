Rocambolesco incidente a Milano, TIR sfonda il guard rail a Cascina Merlata e resta sospeso sopra la A4

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Un TIR è rimasto sospeso nel vuoto questa mattina a Milano, dopo avere sfondato il guard rail della rotatoria di Cascina Merlata sopra la A4 Torino-Trieste. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 nel nodo viabilistico che sovrasta l’autostrada e collega l’area di Cascina Merlata con l’A8. Il mezzo pesante ha superato le protezioni laterali ed è rimasto con la cabina protesa oltre il bordo della carreggiata, a circa cinque metri di altezza.

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L’autista, un uomo di 39 anni, è rimasto illeso. È stato raggiunto e soccorso dai Vigili del fuoco e dai soccorritori della Croce Rosa Celeste. Dopo le verifiche sanitarie è stato deciso che non era necessario il suo trasporto in ospedale. Particolarmente complesse le operazioni per mettere in sicurezza il camion e recuperarlo dalla posizione in cui era rimasto bloccato: i Vigili del fuoco hanno lavorato con quattro mezzi e hanno utilizzato attrezzature pesanti per evitare ulteriori spostamenti del veicolo. E danni alle strade sottostanti che erano state chiuse.

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Le immagini

Le immagini sono piuttoto impressionanti. Le operazioni si sono concluse in mattinata. Sulla dinamica dell’incidente e sulle cause che hanno portato il 39enne a perdere il controllo del TIR stanno effettuando gli accertamenti la Polizia Stradale e la Polizia Locale.

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