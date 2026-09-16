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Busto Arsizio, il CAB apre le porte: Open Day il 3 ottobre per i corsi 2026/27

Redazione CNNZ
CAB,open day. Busto Arsizio, il CAB apre le porte: Open Day il 3 ottobre per i corsi 2026/27 - 16/09/2026
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A Busto Arsizio il CAB CentroArtecultura Bustese riapre le porte dopo la pausa estiva e presenta la nuova stagione di corsi. L’appuntamento è per sabato 3 ottobre, dalle 10 alle 13, nella sede di via Dante 5, nel cortile delle Scuole Bossi. Durante l’Open Day saranno gli insegnanti a presentare programmi, contenuti, orari e modalità di svolgimento dei corsi, rispondendo alle domande di chi vuole avvicinarsi alle diverse discipline. Sarà inoltre possibile procedere con il tesseramento e con le iscrizioni alle attività, che prenderanno ufficialmente il via lunedì 12 ottobre.

Inserzioni

🎨 Dalla pittura al digital painting

L’offerta del CAB attraversa arti visive, arti applicate e scrittura. Per chi vuole partire dal disegno sono previsti corsi base e avanzati, affiancati da pittura, pittura a olio e all’acqua e acquerello. La proposta comprende anche discipline più contemporanee, come Digital Painting e grafica con Affinity by Canva. Non mancano poi le attività manuali, dalla Vetrata Tiffany alla modellazione dell’argilla, fino alla Cuerda Seca e alla scultura in argilla. Nel programma figurano anche un percorso dedicato alle statue di legno e una libera sessione di nudo con modella.

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✍️ Spazio anche alla scrittura creativa

Una parte della nuova stagione sarà dedicata alla scrittura, con corsi base e avanzati e con le Palestre di scrittura dedicate al racconto e a “Scrivere sé stessi”. Il CAB è attivo a Busto Arsizio dal 1977 e negli anni ha costruito una proposta che punta non solo all’apprendimento delle tecniche, ma anche alla condivisione e all’incontro tra persone con esperienze e interessi differenti. “L’ampiezza della proposta conferma la vocazione del CAB a essere non soltanto una scuola dove apprendere una tecnica, ma anche un luogo di incontro e condivisione costruito attorno all’arte”, ha spiegato la presidente Maria Cristina Limido. L’associazione è sostenuta anche dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Inserzioni

Il presidente Roberto Scazzosi ha sottolineato il valore della creatività in una fase in cui tecnologia e intelligenza artificiale entrano sempre di più nella vita quotidiana, richiamando l’importanza del gesto manuale e dell’espressione personale. L’Open Day si terrà sabato 3 ottobre dalle 10 alle 13 nella sede CAB di via Dante 5. L’ingresso è dal cancello tra le Scuole Bossi e le Poste Centrali; la sede si trova al primo piano, sopra le palestre. La prenotazione è gradita e può essere effettuata scrivendo a corsi@bustocab.it.

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