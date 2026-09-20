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Abbiategrasso, controlli alla stazione: 60 persone identificate

Redazione CNNZ
Abbiategrasso,Controlli,Polizia. Abbiategrasso, controlli alla stazione: 60 persone identificate - 20/09/2026
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La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Abbiategrasso hanno effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo alla stazione ferroviaria cittadina. L’operazione, svolta nei giorni scorsi, ha coinvolto gli agenti della Polizia Ferroviaria di Rogoredo e quelli della Polizia Locale, impegnati nelle verifiche all’interno dello scalo e nelle aree immediatamente circostanti.

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Durante il servizio sono state identificate complessivamente 60 persone. Si tratta del terzo intervento organizzato nell’ambito del programma di collaborazione tra le due forze di polizia, finalizzato a contrastare i reati predatori e a rafforzare il controllo del territorio. L’attività ha interessato uno dei principali punti di accesso alla città, frequentato quotidianamente da pendolari, viaggiatori e residenti. Il comunicato non segnala denunce, sanzioni o altri provvedimenti a seguito delle verifiche.

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