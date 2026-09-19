A52, grave incidente. Auto si ribalta tra Cinisello e Nova Milanese: morto un automobilista di 40 anni

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Un automobilista di 40 anni è morto nel pomeriggio di sabato 19 settembre in un incidente sulla A52, nel tratto tra le uscite di Cinisello Balsamo e Nova Milanese. E’ successo poco prima delle 16. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, che si è ribaltata dopo una lunga frenata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Sesto San Giovanni, Monza e Lissone, insieme ai soccorritori del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di emergenza, per il quarantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.

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