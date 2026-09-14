Milano, festa abusiva in via Montanari: locale sequestrato, 65 identificati

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Milano, la Polizia di Stato e la Polizia locale hanno sequestrato un locale di via Montanari per una festa abusiva, avevano organizzato una serata danzante senza autorizzazione. Sessantacinque gli avventori identificati, un uomo è stato arrestato Il controllo è scattato ieri mattina intorno alle 7.30 dopo accertamenti ed esposti legati al degrado e ai disturbi della quiete pubblica durante la notte. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato Comasina insieme all’Unità Annonaria della Polizia locale, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. La struttura era già stata destinataria in passato di due ordini di cessazione dell’attività non autorizzata. Nel tempo le forze dell’ordine erano intervenute più volte per risse, aggressioni, spaccio di sostanze stupefacenti, persone irregolari sul territorio nazionale, ubriachezza manifesta, resistenza a pubblico ufficiale e anche episodi di violenza sessuale per i quali erano state attivate le procedure di Codice Rosso. Nel maggio 2024 il Questore di Milano aveva disposto anche la sospensione temporanea della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

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🚔 Da agosto l’attività era ripartita come associazione culturale

Secondo quanto riferito dalla Questura, dallo scorso agosto l’attività aveva ripreso presentandosi come associazione culturale con il nome di Platinum Group Aps. Quando gli agenti sono entrati ieri mattina hanno trovato diversi avventori ancora impegnati nella serata danzante. Il locale era allestito con divanetti al centro e lungo le pareti, luci stroboscopiche, consolle e numerose casse acustiche. Dietro la postazione musicale era stata ricavata un’area privé, mentre era presente anche un piano bar per la somministrazione di bevande alcoliche. Nel corso del controllo sono state identificate 65 persone, 18 delle quali con precedenti penali. Quattro cittadini sudamericani sono stati accompagnati negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.

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A carico di un cittadino ecuadoriano di 27 anni è emersa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato arrestato e accompagnato alla Casa circondariale di San Vittore. Il comunicato non specifica per quale procedimento fosse stata emessa la misura. Un cittadino peruviano è risultato invece inottemperante a un provvedimento di espulsione del Questore di Milano ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure di espulsione. È stato inoltre indagato per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato con 5,20 grammi di marijuana.

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👮 Posti letto abusivi ai piani superiori e multa da 5mila euro

Gli accertamenti hanno riguardato anche i locali sopra la sala. Qui la Polizia locale ha trovato diversi posti letto ritenuti abusivi e non conformi alla destinazione d’uso e alle mappe catastali. Per questo un altro cittadino peruviano è stato indagato per abuso edilizio. La presidente dell’associazione, una cittadina peruviana di 43 anni, è stata denunciata in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. L’Unità Annonaria della Polizia locale ha inoltre contestato una sanzione amministrativa di 5mila euro per la somministrazione di alimenti e bevande senza la necessaria Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA. Al termine degli accertamenti l’intera area del locale di via Montanari è stata sottoposta a sequestro.

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