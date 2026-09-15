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Inveruno, Furato ricorda Giulio Ghiringhelli: oltre 500 alla risottata in sua memoria

Ilaria Maria Preti
Furato,Giulio Ghiringhelli. Inveruno, Furato ricorda Giulio Ghiringhelli: oltre 500 alla risottata in sua memoria - 15/09/2026
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A Furato, frazione di Inveruno, più di 500 persone hanno partecipato alla serata della festa di Santa Maria Bambina dedicata alla memoria di Giulio Ghiringhelli, storico patron del ristorante Piatto d’Oro, scomparso nei giorni scorsi. La sua grande famiglia, con gli otto figli, ha voluto condividere il ricordo con il paese, gli amici e le tante persone legate al Palio di Furato, offrendo una risottata che ha riunito praticamente tutta la comunità.

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Sul palco è stata esposta la divisa da cameriere che Ghiringhelli indossava quando serviva personalmente ai tavoli. L’organizzazione dell’oratorio ha consegnato alla famiglia una targa di ringraziamento, mentre sul grande schermo scorrevano le immagini della sua vita. Un ricordo costruito attraverso i gesti e le abitudini che lo avevano reso una presenza familiare per generazioni di clienti e per gli abitanti della frazione.

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🍚 Il risotto, la cassoeula e una vita legata a Furato

Ghiringhelli aveva costruito buona parte della sua vita attorno al Piatto d’Oro, ristorante nato nel 1969 insieme alla sorella Angela e diventato negli anni un punto di riferimento della cucina tradizionale lombarda. Nel 2024 aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. La sua cassoeula aveva conquistato anche la Verza d’Oro, il concorso organizzato durante la Fiera di San Martino di Inveruno: nel 2023 il Piatto d’Oro era tornato a vincere la sfida tra i ristoranti del paese.

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Ma uno dei piatti che più di tutti lo identificavano era il risotto ai funghi. Ancora lo scorso 10 agosto, pur già malato, Ghiringhelli aveva voluto essere presente a “Risotto sotto le stelle”, appuntamento nato negli anni Novanta e diventato una tradizione di Furato. Negli stessi anni gli era stato conferiito anche un particolare riconoscimento, un vero Piatto d’Oro. Domenica sera quel filo fatto di cucina, famiglia e paese è tornato al centro della festa: prima il risotto, poi il ricordo pubblico e infine i fuochi d’artificio che hanno chiuso la serata.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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