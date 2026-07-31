Abbandono degli animali, il nuovo spot della Polizia di Stato con Joy
La Polizia di Stato lancia una nuova campagna contro l’abbandono degli animali domestici, un fenomeno che torna a farsi particolarmente grave durante l’estate. Lo spot è stato pubblicato da oggi, venerdì 31 luglio, sui canali social ufficiali della Polizia di Stato, su WhatsApp e sul web e dura poco più di 30 secondi. Affida il messaggio a una scena quotidiana, costruita senza immagini drammatiche.
Una poliziotta termina il proprio turno, rientra a casa e viene accolta da Joy, il suo cane. Dopo essersi cambiata, prepara la valigia e si avvicina alla porta. Per qualche istante sembra pronta a uscire da sola, mentre Joy la osserva. La partenza, invece, riguarda entrambe: la poliziotta chiama il cane e lo porta con sé. «L’amicizia è una cosa seria» è il messaggio scelto per ricordare che un animale domestico non può essere considerato un peso di cui liberarsi prima delle vacanze.
La Polizia di Stato sottolinea che l’abbandono, oltre a rappresentare un tradimento nei confronti degli animali, costituisce un reato. Un cane o un altro animale lasciato per strada viene esposto a pericoli immediati e può creare situazioni di grave rischio anche per gli automobilisti. La campagna invita quindi i proprietari a organizzare le vacanze tenendo conto delle esigenze degli animali che vivono con loro. Il messaggio è diretto: «Non abbandonare gli animali».