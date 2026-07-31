Abbandono degli animali, il nuovo spot della Polizia di Stato con Joy

Una poliziotta termina il proprio turno, rientra a casa e viene accolta da Joy, il suo cane. Dopo essersi cambiata, prepara la valigia e si avvicina alla porta. Per qualche istante sembra pronta a uscire da sola, mentre Joy la osserva. La partenza, invece, riguarda entrambe: la poliziotta chiama il cane e lo porta con sé. «L’amicizia è una cosa seria» è il messaggio scelto per ricordare che un animale domestico non può essere considerato un peso di cui liberarsi prima delle vacanze.

La Polizia di Stato lancia una nuova campagna contro l’abbandono degli animali domestici, un fenomeno che torna a farsi particolarmente grave durante l’estate. Lo spot è stato pubblicato da oggi, venerdì 31 luglio, sui canali social ufficiali della Polizia di Stato, su WhatsApp e sul web e dura poco più di 30 secondi. Affida il messaggio a una scena quotidiana, costruita senza immagini drammatiche.

Redazione CNNZ

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