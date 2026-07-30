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Porta GaribaldiMilano

Milano, stazione porta Garibaldi. Incendio al binario 20

Redazione CNNZ
stazione porta Garibaldi,incendio. Milano, stazione porta Garibaldi. Incendio al binario 20 - 30/07/2026
Stazione di Porta Garibaldi, foto di repertorio
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Un incendio è divampato questa mattina nella stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi, dove stanno intervenendo cinque mezzi dei Vigili del fuoco. La chiamata al 112 è arrivata alle 8.34. Le squadre del Comando provinciale di Milano stanno operando in prossimità del binario 20 per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. Sul posto sono state inviate anche un’ambulanza della Croce Blu, proveniente dalla sede di via Garibaldi, e un’automedica.

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La presenza dei mezzi sanitari, in questo tipo di intervento, serve generalmente a garantire assistenza ai Vigili del fuoco e a intervenire rapidamente in caso di necessità. Al momento non vengono segnalate persone ferite. L’intervento è ancora in corso e non sono state rese note le cause dell’incendio né eventuali conseguenze sulla circolazione ferroviaria. Si attendono aggiornamenti, sull’operazione e sulle cause.

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