In corso Venezia turista americano con un Patek Philippe da 80mila euro, 2 uomini glielo strappano

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A Milano, in corso Venezia, un turista americano di 39 anni è stato rapinato del suo Patek Philippe del valore di circa 80mila euro. L’uomo si trovava insieme alla fidanzata 43enne, poco dopo la mezzanotte, quando è stato avvicinato da due nordafricani. I rapinatori sono riusciti a impossessarsi del prezioso orologio,dopo una breve lotta, e ad allontanarsi. Sul posto è intervenuta unapttuglia della polizia di Stato e un’ambulanza dipadana emergenza,: i due turisti sono stati accompagnati in codice verde all’ospedale gaetano Pini. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

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