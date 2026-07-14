Milano, zona Scalo Romana, 2 arresti per cominciare bene la giornata

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A Milano, in via Gardone (zona Scalo Romana), due giovani sono stati arrestati dalla polizia mentre tentavano di rubare la moto di una donna di 29 anni.L’episodio è avvenuto intorno alle 5.25 di martedì 14 luglio. La proprietaria ha sorpreso i due uomini vicino al motociclo e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato due cittadini marocchini di 21 e 19 anni. Entrambi sono stati arrestati per il tentato furto.

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