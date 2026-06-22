Legnano, concerto benefico The Sound of Peace per la Lilt il 27 giugno

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A Legnano il concerto benefico The Sound of Peace porterà musica e solidarietà venerdì 27 giugno, alle 21, nel cortile di Palazzo Malinverni. L’appuntamento rientra in “Opera di Solidarietà” ed è promosso dall’Ensemble Amadeus, con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets. I fondi raccolti saranno destinati alla Lilt, delegazione di Legnano.

Sul palco saliranno il Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus, diretti dal maestro Marco Raimondi. Il programma è costruito attorno al tema della pace, con un percorso tra musica classica, repertorio corale e colonne sonore che hanno accompagnato film entrati nella memoria collettiva. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella Basilica di San Magno.

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🎼 La musica come messaggio di pace

“The Sound of Peace” nasce come progetto musicale e culturale dedicato alla pace, al dialogo e alla speranza. L’idea è usare il linguaggio della musica per richiamare valori come convivenza, libertà, giustizia e rispetto reciproco, in un momento segnato da tensioni internazionali e conflitti. Il maestro Marco Raimondi, presidente e direttore artistico di Amadeus, ha spiegato che la pace va custodita e difesa, soprattutto dopo un lungo periodo storico in cui è stata spesso data per scontata. Il concerto proporrà brani diversi tra loro, uniti dallo stesso filo conduttore: raccontare la pace e le sue premesse, a partire da giustizia e libertà.

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Nel programma sono previste musiche di Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Williams, Vangelis e Riz Ortolani. Accanto alle colonne sonore troveranno spazio pagine celebri della tradizione europea, tra cui “Va, pensiero” di Giuseppe Verdi, “Land of Hope and Glory” di Edward Elgar e l’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven.

🎗️ I fondi alla Lilt di Legnano

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, delegazione di Legnano. La responsabile Silvana Gatti ha sottolineato il legame tra il messaggio del concerto e il lavoro dell’associazione: la cura, l’ascolto e la vicinanza sono elementi centrali sia nella costruzione della pace sia nell’accompagnamento delle persone che affrontano una malattia oncologica.

La delegazione legnanese della Lilt è attiva con servizi di prevenzione, assistenza e supporto ai pazienti e alle loro famiglie. I volontari operano negli ospedali, nei reparti, nel Day Hospital e nell’area prelievi. L’associazione offre anche trasporto per le terapie oncologiche, sostegno psicologico e attività di sensibilizzazione sugli screening. Nel 2025 è nato anche “Spazio Parentesi”, progetto pensato per accompagnare pazienti e familiari durante e dopo la malattia. Le attività si svolgono alla Famiglia Legnanese e negli ospedali di Legnano e Cuggiono, con percorsi di benessere, condivisione e partecipazione.

🕊️ Una serata nel cuore della città

Il concerto si terrà nel cortile di Palazzo Malinverni, in piazza San Magno 9, con inizio alle 21. L’accesso sarà possibile fino al raggiungimento della capienza consentita. Chi desidera sostenere il progetto potrà prenotare un posto a sedere nelle prime file attraverso il sito dell’Ensemble Amadeus, fino a sei ore prima dell’inizio dell’evento. La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets sostengono l’iniziativa come momento di cultura e responsabilità sociale. Roberto Scazzosi, presidente della Bcc, ha invitato la cittadinanza a partecipare, richiamando il valore di una serata capace di unire musica, riflessione e aiuto concreto al territorio.