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Inveruno, Bob cade nel Canale Villoresi e scompare: appello per ritrovare il cane

Redazione CNNZ
inveruno,bob. Inveruno, Bob cade nel Canale Villoresi e scompare: appello per ritrovare il cane - 21/06/2026
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A Inveruno si cerca Bob, il cane scomparso dopo essere caduto nel Canale Villoresi: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’appello è stato diffuso nella mattinata di venerdì 20 giugno 2026, dopo la scomparsa avvenuta tra le 7 e le 7.30. Bob era a passeggio con il padre del proprietario quando, secondo quanto riferito nell’appello, è caduto nel Canale Villoresi. In un primo momento si è pensato che potesse essere rimasto bloccato nel tratto di via Palestro. I vigili del fuoco, intervenuti per le ricerche, hanno però spiegato che in quel punto non risultano grate dove il cane possa essere rimasto intrappolato.

🚒 Le ricerche lungo il Villoresi

L’ipotesi è quindi che Bob possa essere riuscito a uscire da solo dall’acqua, per poi allontanarsi e perdersi nella zona. È un cane di taglia medio-grande, dal mantello nero con parti marroni, e risponde al nome Bob. Il proprietario chiede a chiunque lo abbia visto di segnalarlo subito. In casi come questo è importante non spaventare l’animale e, se possibile, indicare con precisione il punto dell’avvistamento. Per le segnalazioni è stato indicato il numero 3808964889. Il riferimento dell’appello è Robert Timpu. Chi ha visto Bob a Inveruno, lungo il Canale Villoresi, in via Palestro o nelle strade vicine, può contattare direttamente il proprietario.

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