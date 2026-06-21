Busto Garolfo: all’improvviso, il buco…

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Busto Garolfo, una nuova buca in corso Milano riporta l’attenzione sui cedimenti dell’asfalto nella parte storica del paese. La segnalazione è arrivata questa mattina da alcuni residenti, insieme alla foto del buco comparso sulla carreggiata. Il punto è in corso Milano, la strada che attraversa una parte centrale e storica di Busto Garolfo, dalla zona della torre dell’acquedotto fino all’ingresso del Municipio. Secondo chi ha inviato la segnalazione, fino a ieri quel cedimento non c’era. “Ieri non c’era”, hanno raccontato i testimoni, stupiti dalla comparsa improvvisa della buca,” e non è la prima volta che accade”.

Non si tratta, infatti, sempre secondo quanto riferito dai residenti, del primo episodio di questo tipo. Negli ultimi anni in corso Milano si sarebbero già verificati altri cedimenti simili dell’asfalto, circa quattro casi, con piccoli avvallamenti o buchi comparsi sulla strada.

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⚠️ Un foro piccolo, ma pericoloso

La buca fotografata non è molto larga, ma appare tonda e abbastanza profonda. Nell’apertura qualcuno ha infilato anche dell’erbaccia, probabilmente per renderla più visibile a chi passa. Il problema è che, al momento della segnalazione, il buco non risultava protetto né segnalato in modo chiaro. Per automobilisti e pedoni può sembrare un inconveniente limitato. Per motociclisti e ciclisti, invece, un cedimento di questo tipo può diventare un pericolo concreto. Chi percorre corso Milano senza accorgersi della buca rischia di finirci dentro con la ruota, perdere l’equilibrio e cadere.

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Il tratto interessato è una strada di passaggio, inserita nel centro abitato e frequentata anche da chi attraversa il paese. Proprio per questo la segnalazione chiede attenzione rapida, almeno con una delimitazione provvisoria del punto.

🛣️ La forma tonda e il vuoto sotto l’asfalto

La forma del foro è uno degli elementi da non sottovalutare. Una buca così tonda e con bordi abbastanza netti può essere compatibile con un cedimento localizzato del sottofondo stradale. In pratica, sotto l’asfalto potrebbe essersi formato un piccolo vuoto e il manto stradale, rimasto per un po’ sospeso come una crosta, avrebbe poi ceduto all’improvviso.

Le cause, però, devono essere verificate dai tecnici. Tra le ipotesi da controllare ci sono infiltrazioni d’acqua, perdite da condotte, problemi a fognature o caditoie, vecchi sottoservizi e scavi richiusi male. L’acqua, nel tempo, può portare via sabbia e materiale fine sotto la strada, lasciando una cavità che poi si manifesta in superficie con un cedimento improvviso. In una strada storica come corso Milano non si può escludere nemmeno la presenza di vecchi manufatti, canalette o riempimenti datati sotto il piano stradale. Sono elementi che richiedono verifiche specifiche.

🔎 Serve capire cosa succede sotto

Il punto, per ora, è che il buco c’è e non va sottovalutato. Se gli episodi degli ultimi anni saranno confermati, corso Milano merita una verifica più ampia, non solo una riparazione superficiale. Quando l’asfalto cede più volte nella stessa zona, la toppa può non bastare. Serve capire che cosa sta succedendo sotto la strada, controllando il sottofondo, i sottoservizi e il sistema di drenaggio. Una videoispezione o una verifica tecnica mirata potrebbero aiutare a chiarire l’origine dei cedimenti. Nel frattempo resta la questione più urgente: mettere in sicurezza il punto, perché un foro piccolo, in mezzo alla strada, può essere sufficiente per far cadere chi passa in bicicletta o in moto.