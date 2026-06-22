San Giorgio su Legnano, TiraTardi 2026 accende il centro il 27 giugno

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San Giorgio su Legnano prepara TiraTardi 2026, la festa serale che sabato 27 giugno porterà nel centro musica, sport, beneficenza e negozi aperti. L’appuntamento è dalle 18 all’1 di notte, tra via Roma, via Manzoni, piazza Mazzini, via Legnano e le piazze del centro, trasformate per una sera in un percorso pedonale diffuso.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, con il patrocinio del Comune, il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e la sponsorizzazione di Obi Italia. L’obiettivo è portare in strada famiglie, giovani, associazioni, commercianti e volontari, con una formula che mette insieme intrattenimento, attività per bambini, punti ristoro, iniziative solidali e aperture straordinarie.

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⛑️ Solidarietà e comunità lungo il percorso

Una parte importante della serata sarà dedicata alla beneficenza e all’impegno sociale. La Pro Loco sarà presente con il proprio punto informativo e una pesca benefica per la raccolta fondi. Il Centro Ricreativo San Giorgio su Legnano proporrà lo “Shopping delle Nonne”, una pesca di beneficenza, laboratori creativi e attività ludiche per i più piccoli.

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Nel programma ci sarà anche il progetto comunale “Restiamo in Contatto”, pensato per promuovere relazioni e vicinanza tra le persone. La Cooperativa Sociale Albatros porterà un’escape room educativa e attività di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico, mentre la Missione di Padre Davide Sciocco in Guinea Bissau presenterà il proprio lavoro di cooperazione internazionale. Spazio anche ai libri, con l’associazione Leggiamo a San Giorgio.

La Protezione Civile, con il distaccamento cinofilo locale, parteciperà con attività divulgative. La Croce Rossa Italiana garantirà l’assistenza sanitaria durante la manifestazione, con ambulanza, personale BLS e defibrillatore.

🏀 Sport, musica e attività per tutte le età

Il programma sportivo partirà già nel tardo pomeriggio. Il Centro Minibasket Altomilanese organizzerà una corsa di un chilometro, con ritrovo alle 18.15 e partenza alle 18.30 lungo via Roma. A seguire, spazio agli stand dedicati al basket e alle gare di tiro con premi, previste alle 20.30 e alle 22.30.

Saranno presenti anche il Calcio San Giorgio ASD, l’Unione Sportiva Sangiorgese con dimostrazioni di Nordic Walking e l’ASD San Giorgio 1998 dell’oratorio, con giochi e attività per i più giovani. In piazza Sant’Angelo l’ASD Ike Academy proporrà esibizioni di parkour, mentre Art Ballet e Scuola di Musica Paganini animeranno piazza Mazzini con danza e concerti.

Free To Dance farà ballare il pubblico dalle 18 alle 23 con salsa, bachata, liscio e balli di gruppo. Lungo il percorso ci saranno anche musica dal vivo, dj set, trampoliere itinerante, gonfiabili, salta-salta, tavoli per carte, tornei di scacchi e spazi dedicati ai Pokémon.

🚗 Auto storiche, negozi aperti e sapori in centro

Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà l’esposizione di circa trenta auto storiche e vetture da collezione organizzata da Bottini 1946, in occasione degli ottant’anni della carrozzeria sangiorgese, insieme a CDG Heritage Srl. Le auto saranno esposte nella zona di via Roma 19, mentre nei parcheggi dell’oratorio troveranno posto anche moto d’epoca.

Il percorso coinvolgerà attività commerciali, artigiani, hobbisti e realtà del territorio. Obi Italia sarà presente con uno spazio divulgativo e la mascotte itinerante. Ci saranno creazioni artigianali, mercatini creativi, illustrazioni, stampa tridimensionale, composizioni floreali, dimostrazioni di benessere e novità tecnologiche legate agli smart glasses e agli occhiali con funzioni audio.

Non mancheranno le proposte gastronomiche. Bar, circoli, pizzerie, gelaterie e punti ristoro proporranno panini, salamelle, fritto misto, grigliate, piatti etnici, cocktail, birra, gelati e specialità da consumare lungo il percorso. Il messaggio della Pro Loco è quello di una festa costruita da volontari, associazioni, commercianti e istituzioni per far vivere il centro come luogo di incontro, condivisione e comunità.