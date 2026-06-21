Ossona, ci provano ma il cancelletto non si apre e la Fiat rossa gira in zona

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A Ossona un tentativo di intrusione in un condominio di vicolo Sant’Ilario riporta l’attenzione sulle segnalazioni tra vicini. Uno dei residenti si è infatti accorto della presenza delle due persone e del loro armeggiare con la serratura e ha chiesto loro cosa volessero. Uno dei due ha chiesto se c’era un fantomatico Francesco, al diniego del residente si sono allontanati verso via Padre Pio. L’episodio segnalato oggi, domenica 21 giugno, è successo intorno alle 14.40. Uno dei due è stato descritto come un uomo alto, vestito di nero, con pantaloni corti. Non sono stati forniti altri elementi certi sull’identità o sull’abbigliamento del secondo uomo.

Nella stessa zona è stata notata anche un’auto rossa, probabilmente una Fiat, forse una 600. Secondo la segnalazione, il veicolo ha fatto avanti e indietro tra il vicolo sant’Ilario, piazza Litta e via Padre Pio. L’ipotesi è che sia collegato ai due uomini. Quando si notano movimenti strani vicino a case, cancelli o cortili, segnalarli subito può fare la differenza. Non per creare allarme, ma per avvisare chi abita nella stessa zona e permettere ai residenti di prestare maggiore attenzione.

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🚨 La fuga verso via Padre Pio

Dopo essere stati scoperti, i due uomini si sono allontanati in direzione di via Padre Pio. Da lì avrebbero potuto raggiungere la zona di piazza Litta, passando a fianco della banca, o via IV Novembre, entrambe vicine al punto della segnalazione e dove ci sono diversi condomini. In questi casi è importante controllare cancelli, portoni, box e accessi secondari, soprattutto nelle ore in cui la zona è meno frequentata, in cui smolti sono fuori di casa, .

Inserzioni

Chi dovesse notare persone o veicoli sospetti deve tenersi a distanza di sicurezza, ma deve far capire ai ladri che sono stati visti. Generalmente si allontanano e cambiano obiettivo. E’ importante annotare elementi utili, come direzione di fuga, descrizione delle persone, modello e colore dell’auto, e contattare subito le forze dell’ordine. Avvisare i vicini serve a rendere più sicura tutta la zona. A Ossona è attivo un servizio di controllo di vicinato con una chat cui partecipano più di 100 persone e che coinvolge quasi tutto il paese.